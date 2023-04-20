Sulama kanalına düşen Zehra, aranıyor (2)

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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Aksaray'da dün saat 17.00 sıralarında 2 kardeşiyle oynarken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen ve akıntıda kaybolan Zehra Özbek'in, bugün saat 15.00 sıralarında, düştüğü noktanın yaklaşık 25 kilometre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Zehra'nın cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-04-20 16:06:39



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