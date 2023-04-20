Kuzeyboru - PTT: 0-3

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)-
SALON: Aksaray
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz
KUZEYBORU: Klimets, Merve Atlıer, Sabriye Dikmen, Mitchem, Ezgi Bektaş, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Paskova, Polina, Nursevil Aydınlar, Yasemin Yıldırım)
PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Derya Çayırgan, Sema Nur Doluca)
SETLER: 19-25, 21-25, 23-25
SÜRE: 78 dakika (25, 24, 29)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin son hafta mücadelesinde Kuzeyboru, sahasında PTT 'ye 3-0 mağlup oldu.
DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-04-20 16:34:20
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