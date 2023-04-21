15 yaşındaki Yavuz, izinsiz aldığı dedesinin otomobiliyle kaza yaptı: 5 yaralı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, dedesinin otomobilini izinsiz alıp, arkadaşlarıyla gezmeye çıkan ehliyetsiz Yavuz Ataka (15) aracın kontrolünü kaybedince devrildi. Kazada, Ataka ve 4 arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, merkeze bağlı Sevinçli köyünde meydana geldi. Dedesine ait 68 AAR 510 plakalı otomobili izinsiz alan Yavuz Ataka (15), 4 arkadaşıyla beraber köy yolunda seyir halindeyken otomobilin hakimiyetini kaybedince yoldan çıkıp, tarlaya devrildi. Kazada, Yavuz Ataka ile arkadaşları Yakup Karakaya (15) ,İlyas Karaoğlan (14) Ramazan Efe Tekbaş (16) ve Ömer Faruk Koçaoğlan (12) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların İlyas Karaoğlan´ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA ) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-04-21 23:09:53



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