Evlerinde kaçak silahlarla yakalanan baba tutuklandı, oğlu serbest kaldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, 7 tabanca ile Kalaşnikof piyade tüfeği ve av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Orhan A. (65) tutuklandı, oğlu Mehmet A. (28) ise adli kontrolle serbest kaldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Topakkaya beldesinde Orhan A. ile oğlu Mehmet A.'nın yaşadığı eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada, bacaya gizlenmiş Kalaşnikof piyade tüfeği, 1'i el yapımı, 7 tabanca ve av tüfeği, 31 tabanca şarjörü, 8 tabanca kabzası, 654 mermi, silah yapımında kullanılan malzemeler, Meryem Ana figürlü el çanı ile 70 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Baba ve oğlu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Orhan A. tutuklanırken, oğlu Mehmet A. ise adli kontrolle serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-04-24 13:10:50
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