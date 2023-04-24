Evlerinde kaçak silahlarla yakalanan baba tutuklandı, oğlu serbest kaldı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, 7 tabanca ile Kalaşnikof piyade tüfeği ve av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Orhan A. (65) tutuklandı, oğlu Mehmet A. (28) ise adli kontrolle serbest kaldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Topakkaya beldesinde Orhan A. ile oğlu Mehmet A.'nın yaşadığı eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada, bacaya gizlenmiş Kalaşnikof piyade tüfeği, 1'i el yapımı, 7 tabanca ve av tüfeği, 31 tabanca şarjörü, 8 tabanca kabzası, 654 mermi, silah yapımında kullanılan malzemeler, Meryem Ana figürlü el çanı ile 70 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Baba ve oğlu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Orhan A. tutuklanırken, oğlu Mehmet A. ise adli kontrolle serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-04-24 13:10:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.