Boşandığı eşi ile oğlunu dövdü



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da Afganistan uyruklu Yusuf J., (41), barışma isteğini reddeden boşandığı Meryam Şerruh (38) ile oğlu Mustafa J.'yi (15), tekme tokat dövdü. Meryem Şerruh'un kolunda kırık oluşurken, polis Yusuf J.'nni yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi´nde meydana geldi. Meryam Şerruh, oğlu Mustafa J. ile yürürken boşandığı Yusuf J. ile karşılaştı. Yusuf J., Şerruh´a yeniden barışmak istediğini söyledi. Meryam Şerruh, bu teklifi reddedince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf J., eski eşine tekmetokat saldırdı. Yusuf J., kendisini engellemeye çalışan oğlu Mustafa J.´yi de dövdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ kolunda kırıklar oluşan Meryam Şerruh ile oğlu Mustafa J., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Anne ve oğlu tedavilerinin ardından polis merkezine gidip, şikayetçi oldu.

Mustafa J., "Annemi ve beni babam dövdü. Annem ile barışmak istediği için darbetti" dedi.

Polis Yusuf J.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-04-26 10:55:39



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