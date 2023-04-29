Mobilyacıyı başından vuran 2 kişi yakalandı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da mobilya ustası Ali Uçak'ın (20), dün çalıştığı iş yerinde başından tabancayla vurup ağar yaraladığı tespit edilen meslektaşı Raşit Sancar (34) ve onun arkadaşı Nebi Kenter (27), yakalandı.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 2416 Sokak´ta 3 katlı binanın giriş katındaki döşeme imalatı yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Ali Uçak, çalıştığı iş yerinde yalnızken yanına gelen kişilerle çıkan tartışmada tabancayla başından vuruldu. Yaralanan Uçak, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Uçak, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Raşit Sancar (34) ve onun arkadaşı Nebi Kenter (27) olduğunu belirledi. Ekipler, kent kameralarından takip ettikleri şüphelilerin saklandıkları bağ evine baskın yaptı. Şüpheliler polislerin geldiğini fark edince, motosikletle arazide kaçmaya çalıştı. Polis 15 kilometrelik takibin ardından Sancar ve Kenter´i yakaladı. Rasit Sancar ilk ifadesinde, "Ali Uçak'ın benim mobilya malzemelerimi çaldığını duyunca dükkanına arkadaşım Nebi Kenter ile gittik. Daha sonra kavga çıkınca arkadaşım Nebi, silahla Ali Uçak´ı vurdu" dediği öğrenildi.

Ali Uçak'ın tedavisi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ

2023-04-29 14:04:33



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