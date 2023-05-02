Yurttan kaçmak isterken sarkıttığı çarşaf kopunca düşüp yaralandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da kaldığı yurttan kaçmak isteyen Merve A. (16), aşağı inmek için 2'nci katın penceresinden sarkıttığı çarşafın kopması sonucu düşüp, yaralandı.
Olay, saat 07.30 sıralarında Zafer Meydan Mahallesi´nde meydana geldi. Ali ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan Merve A., kaldığı binanın 2'inci kat penceresine bağladığı çarşafları sarkıtıp aşağı inmeye çalıştı. Bu sırada çarşaf kopunca Merve A. düşüp, yaralandı. Merve A., yurt görevlilerinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-05-02 10:07:32
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