Yurdun penceresinden sarkıttığı çarşaf kopunca düşen Merve´nin tedavisi sürüyor

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da kaldığı yurttan kaçarken 2'nci katın penceresinden sarkıttığı çarşafın kopması sonucu düşüp yaralanan Merve A.'nın (16) tedavisi sürüyor.
Olay, dün saat 07.30 sıralarında Zafer Meydan Mahallesi´nde meydana geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan Merve A., kaldığı binanın 2'nci kat penceresine bağladığı çarşafları sarkıtıp aşağı inmeye çalıştı. Bu sırada çarşaf kopunca Merve A. düşüp, yaralandı. Merve A., yurt görevlilerinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kısa süre önce yurda yerleştirildiği belirtilen ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Merve A.'nın tedavisi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-05-03 10:57:18
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