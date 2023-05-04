Kavga sonrası barıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı, 4 gün sonra öldü



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da aralarındaki küfürleşme nedeniyle çıkan kavga sonrası barıştığı arkadaşı Mehmet Ünüvar (60) tarafından yolda yürürken sırtından bıçaklanan Mahir Arıbaş (43), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Briket üreten fabrikada çalışan 3 çocuk babası Mahir Arıbaş, arkadaşı emekli Mehmet Ünüvar ile 30 Nisan tarihinde küfürleşme nedeniyle kavga etti. İki arkadaş aynı günün gecesinde Taşpazar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede buluşup barıştı. Kahvehane kapandıktan sonra birlikte ayrılan iki arkadaş yolda yürürken Ünüvar, iddiaya göre Arıbaş'ı sırtından bıçakla yaraladı. Arıbaş kanlar içinde yere yığılırken, Ünüvar kaçtı. Mahir Arıbaş, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olaydan kısa bir süre sonra yakalanan, Arıbaş'ı kendisinin bıçaklamadığını öne süren Mehmet Ünüvar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren Mahir Arıbaş, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-05-04 12:07:38



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