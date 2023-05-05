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Mansur Yavaş: Biz PKK'ya da karşıyız, HÜDA-PAR'a da karşıyız

DHA

Mansur Yavaş: Biz PKK'ya da karşıyız, HÜDA-PAR'a da karşıyız


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Biz PKK'ya da karşıyız, HÜDA-PAR'a da karşıyız. PKK'yı da kınıyoruz. HÜDA-PAR'ı da kınıyoruz. Kandil silah bırakmadıkça, bakın buradan açık söylüyorum. Binali Bey söylemiyor diyor, ben söylüyorum. Kandil, silah bırakmadıkça, o İHA'lar, SİHA'lar toplanıp füze olarak üstlerine yağacak. Devletimizin güvenlik politikaları değişmez'' dedi. 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Aksaray'da Hükümet Meydanı'nda 'Millet Buluşması' mitinginde halka seslendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları hizmetleri anlatan Yavaş, Millet İttifakı'yla ilgili eleştirilere tepki gösterdi. PKK ve HÜDA-PAR'a karşı olduklarını belirten Yavaş, şunları söyledi:
''Yok şu masanın altı, bu masanın altı. Kardeşim 6 parti, 2 yıldır görüşüyor. Oturdular, uzlaştılar, açık açık yapacaklarını söylediler. Biz PKK'ya da karşıyız, HÜDA-PAR'a da karşıyız. PKK'yı da kınıyoruz. HÜDA-PAR'ı da kınıyoruz. Kandil silah bırakmadıkça, bakın buradan açık söylüyorum. Binali Bey söylemiyor diyor, ben söylüyorum. Kandil, silah bırakmadıkça, o İHA'lar, SİHA'lar toplanıp füze olarak üstlerine yağacak. Devletimizin güvenlik politikaları değişmez. Bizim sınırlarımıza hem Amerika gelmiş hem Rusya gelmiş. Orada kalkmışlar PKK'lılara, YPG'lilere silahını eğitim veriyor. Oradaki faaliyetler yürütüyorlar Türkiye aleyhine. Onlar bunları yaptığı müddetçe İHA'lar, SİHA'ları bırakın, topumuz, tüfeğimiz ne varsa, hepsi daha da modernleştirilecek ve ordumuzun emrine verilecek.''
'İHA'LAR 90'LI YILLARDAN BERİ ÜRETİLİYOR'
Yavaş, İHA'ların 1990'lı yıllardan itibaren üretildiğini ifade ederek şöyle konuştu:
''Bakın bu İHA'lar 90'lı yıllardan beri üretiliyor. Hiçbirini siyasete alet etmedim. Anadolu gemisi 1972 yılında yapılan tersanede üretildi. Şimdiye kadar bunların hiçbirisi siyasete alet edilmedi. Ama şimdi maşallah Anadolu gemisini seçim otobüsü gibi gezdiriyorlar. Şimdi ben bunu söyledim; 'Seçim için bunları kullanıyorsunuz. Bolca maden buluyorsun, petrol buluyorsunuz. Her seçim böyle olmuyor. Peki bunlar ayın 15'inden sonra asli görev yerlerine geri dönecek. Gerçek gündemde baş başa kalacağız.' Şimdi troller 'asli görevler yerlerine dönecek yerini' kesiyor. Bir tane troll var, onun adını anmaya gerek yok. Bakan da onun arkasına takıldı. Bugün bir meddahta onun arkasına takılmış, herkes şunu bilsin ki Türkiye'miz, Türki Cumhuriyetlerle temasa devam edecek, İslam coğrafyasıyla da görüşmelerine, dostluklarına, iş birliklerine devam edecek. Ülkenin büyümesi için gerekli her şeyi yapacak. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda hükümetin yaptığı ne varsa onlar devam edecek. Mısır ve Suriye politikası gibi zamanında, 'Görüşün, bu kadar mülteci gelmesin' dendiği zaman hakaretler ettiler, 'Sen Esad'ı mı tutuyorsun?' diye. Şimdi Rusya üzerinden görüşüyorlar. 'Binali mi, Sisi mi?' dediler. Şimdi Sisi ile görüşüyorlar. Dolayısıyla ikiyüzlü politika olmaz.'' (DHA)DHA-Politika Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-05-05 19:42:43

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