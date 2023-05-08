

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da düğün dönüşü yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı anneanne Elmas Arslanhan (54) öldü, kızı Çiğdem Aslanhan (34), torunu Adeviye Arslanhan (6) ile araçta bulunan Mehmet Çiçek (60) yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aksaray -Konya karayolu Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Hasan Çiçek (27) yönetimindeki 63 AFR 035 plakalı otomobil, yakınlarının düğününden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Arslanhan, kızı Çiğdem Aslanhan ile torunu Adeviye Aslanhan'a çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle rüje savrulan anneanne, kızı ve torunu ile sürücünün babası Mehmet Çiçek yaralandı. Yaralı 4 kişi ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaydırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Elmas Arslanhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çiğdem Aslanhan ve kızı Adeviye Aslanhan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Hasan Çiçek gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor. Görüntü Dökümü

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Yaralı Elmas Aslanhan ambulanstan inip acil servise götürülmesi

Düğün merasiminden gelen yakınlarının görüntüsü

-Yaralı Mehmet Çiçek´in görüntüsü

-Hastane acil ve polis ekiplerinin görüntüsüDHA-Gündem Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-05-08 01:11:30



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