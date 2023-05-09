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Ablasının sevgilisini bıçakladı

DHA

Ablasının sevgilisini bıçakladı


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da Oğulcan Ç., ablası Beyza Ç.'nin sevgilisi Nail Can Talay'ı (26), aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakladı. Göğsünden yaralanan Talay hastaneye kaldırılırken, Oğulcan Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Oğulcan Ç., arkadaşı Ayhan S. ile gezdiği sırada yolda, ablası Beyza Ç.'nin sevgilisi Nail Can Talay ile karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Oğulcan Ç., çıkan kavgada Nail Can Talay'ı bıçakla göğsünden yaraladı. Talay kanlar içinde yığılırken, Oğulcan Ç. ise arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Talay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan Oğulcan Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-05-09 19:42:08

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