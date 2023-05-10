Goalball Milli Takımı, Paralimpik Yaz Oyunları'na iddialı hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Goalball Milli Takımı, Paralimpik Yaz Oyunları'na iddialı hazırlanıyor

DHA

Goalball Milli Takımı, Paralimpik Yaz Oyunları'na iddialı hazırlanıyor

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)TÜRKİYE Goalball Erkek Milli Takımı, 2023 Paralimpik Yaz Oyunları öncesi Aksaray Paralimpik Olimpiyat Hazırlık Merkezi´nde çalışmalarını sürdürüyor.
İngiltere´nin Birmingham kentinde 17-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Paralimpik Yaz Oyunları'na katılacak olan milli takım, 2015 yılında kazanılan Avrupa Şampiyonluğunu bu yıl da yaz oyunlarında tekrarlamak istiyor. Aksaray´da kamp yapan milliler, günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. 
Goalball Erkek Milli Takımı Sportif Direktörü Gökhan İnce, "Paralimpik Yaz Oyunları'na hazırlık kampında çalışmalarımız sürüyor. 17-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında İngiltere´nin Birmingham şehrinde gerçekleştirilecek olan şampiyonaya hazırlanıyoruz. Orada şampiyon olup 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almak istiyoruz. Türkiye Kadın Goalball takımımız dünyada 1´inci sırada. Erkekler ise 5´inci sırada yer alıyor. Türkiye olarak tek hedefimiz var. O da şampiyonluk elde etmek. 24 Nisan´da başlayan kampımız 13 Nisan´da ise sona erecek. Günde çift idman yapıyoruz "diye konuştu.
`SÜREKLİ YÜKSELEN BİR BAŞARI GRAFİĞİMİZ VAR´
Rakiplerinin dünya sıralamasının zirvesinde olan takımlar olduğunu belirten İnce, "ABD, Ukrayna, Almanya, Japonya ve Kanada gibi 16 farklı ülkeden takımlar şampiyonaya hazırlanıyor. 16 takım içerisinde Türkiye olarak biz favoriyiz ve birinciliği göğüslemek istiyoruz. Daha önce de 2012 yılında Paralimpik Oyunları'nda 3´üncü olmuştuk. Bu cumhuriyet tarihinin takım sporunda bir ilki oluşturmuştu. 2015 yılında ise erkek takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. 2021 yılında ise ülkemizde yapılan Avrupa Şampiyonası´nda 3´üncülük derecesi elde ettik. Ülke olarak sürekli yükselen bir grafiğimiz var. Yeni alacağımız dereceyi ülkemizle paylaşarak son günlerde yaşanılan felaketlere karşı moral kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.
`İLK HEDEFİMİZ KOTA ALMAK´
Takım oyuncusu Oğuzhan Yılmaz ise, takımda ekip ruhunun olduğunu söyledi. Yılmaz açıklamasının devamında şöyle konuştu:
"Paralimpik Yaz Oyunları'na iyi hazırlanıyoruz. Hocalarımız bizlere çok farklı taktikler veriyor. Bu noktada hedeflerimize şaşmadan gitmeye çalışıyoruz. Hedefimizi yüksek tutuyoruz. İlk hedefimiz olimpiyatlara kota almak. Takım oyuncularının birbirine olan güveni tam." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Milli takımın idmanından görüntüler
-Goalball Erkek Milli Takımı Sportif Direktörü Gökhan İnce oyuncuları sohbeti
-Maç yaparken görüntü
-Goalball Erkek Milli Takımı Sportif Direktörü Gökhan İnce`nin açıklaması
-Takım oyuncusu Oğuzhan Yılmaz`ın açıklaması
-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-05-10 12:23:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk okçuluğunda hedef, 2024 Paris Paralimpik ve Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya
YEREL HABERLER Türk okçuluğunda hedef, 2024 Paris Paralimpik ve ...
Ablasının sevgilisini bıçakladı
YEREL HABERLER Ablasının sevgilisini bıçakladı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Aksaray'da tanıtıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Aksaray'da ...
Aksaray'da inşaat halindeki binadan düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Aksaray'da inşaat halindeki binadan düşen işçi öldü
Şehit uzman çavuş, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş, Aksaray'da son yolculuğuna ...
Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in cenazesi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in cenazesi ...
Aksaray'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 ...
Aksaray'da otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray'da otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi ...
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ANNEANNE ÖLDÜ, KIZI VE TORUNU YARALANDI
YEREL HABERLER OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ANNEANNE ÖLDÜ, KIZI VE TORUNU ...
HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 5 YARALI
YEREL HABERLER HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 5 YARALI
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Otomobilin çarptığı anneanne öldü, kızı ve torunu yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı anneanne öldü, kızı ve torunu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.