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Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur (2)

DHA

Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur (2)


AKSARAY'DA KONUŞTU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'dan sonra Aksaray'a geçerek 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen '14 Mayıs´ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı mitinge katıldı. Millet İttifakı'nı eleştiren Devlet Bahçeli, şunları söyledi:
''Geleceğinizi karartmak isteyenler var. Geçmişimizi karalamak isteyenler var. Zilleti, 'zemzem' diye servis edenler var. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor. Kervan yağmacıları istikrarımızı bozmak için uğraşıyor. Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'yla yol yürüyor. FETÖ, Kılıçdaroğlu'na umut bağlıyor. Terörist Demirtaş cezaevinden 'Oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na' diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan    The Washington Post Gazetesi, Kılıçdaroğlu´nu Joe Biden´e benzetiyor. Bunun yanında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın yenilgisini, Türkiye ile Batı arasında sağlıklı ilişkilerin ve dünya çapında bir zaferin işareti olarak değerlendiriyor. İngiliz The Economist Dergisi, 'Erdoğan gitmeli' manşetiyle nifak saçıyor. Yine Kılıçdaroğlu, ABD´de yayımlanan The Wall Street Journal Gazetesi´ne verdiği röportajda; Rusya´ya yaptırım uygulama konusunda Batılı ülkelerin aldıkları kararlara uyma sözü veriyor. Sosyal medyada Türkiye´ye savaş açılmıştır. Bütün FETÖ´cü ve Türkiye düşmanı yılan ve çıyanlar iftiralarla, itibar suikastlarıyla insanlık değerlerini çiğnemektedir. Hepsi birden Kılıçdaroğlu´nun propagandasını yapmaktadır.''
İnsanların özel hayatlarının hedef alındığını ifade eden Bahçeli, ''İnsanların mahremiyeti, özel hayatı, hak ve özgürlükleri en adi şekilde hedef alınmaktadır. FETÖ, geçmişteki hak ve hukuk ihlallerine bugünlerde yenilerini eklemektedir. Haysiyet cellatları kumpaslarını sürekli derinleştirmektedir. Zillet ittifakı ve adayı Kılıçdaroğlu ahlaksızlığın ve her türlü kanunsuz ilişki ağlarının göbeğindedir. Kılıçdaroğlu´nun demokrasi iddiaları yalandır. Kılıçdaroğlu´nun adalet ve özgürlük sözleri baştan ayağa kandırmacadır. Demokrasinin akli ve ahlaki temelleri vardır ve mutlaka da olmalıdır. Milletsiz bir vatan, hukuksuz bir özgürlük, halksız bir demokrasi, haksız bir adalet, hakikatsiz ve hafızasız bir insan düşü kuran mihrakların bitmek tükenmek bilmeyen operasyonel faaliyetleri devamlı mesafe almaktadır. Bu mihrakların umut ve heyecan kaynağı Kemal Kılıçdaroğlu´dur.'' diye konuştu.  
'DEMOKRASİ İHANETİN KILIFI OLAMAZ' 
Bahçeli, ''Çünkü milletin kendi geleceği hakkında hüküm verme ve hedeflerini belirleme hakkı aynı zamanda bir insanlık onurudur, bu onurun muhafazası demokrasi namusudur. Zillet ittifakı insan onurunu, demokrasi namusunu kirletmenin gayesindedir. Batılı doğulu, kuzeyli güneyli demokrasi tanımlaması dayatma tonu ağır basan seçkinci, ayrımcı ve mesnetsiz bir iddiadır, ayrıca imtiyazlı bir alan açma çabasıdır. Kılıçdaroğlu´nun Batılı değerlerden bahsetmesi, Türkiye Cumhuriyeti´ni evrensel değerler üzerinde yeniden inşa etme sözü yabancılaşmış ve sömürgeleşmiş bir siyasetçi aymazlığıdır. Asıl sorun maskeli demokratların, mayası ve meşrebi bozuk siyaset bezirgânlarının demokrasiyi kırıp dökmeleri, bozup parçalamaları, işlerine geldiği gibi söküp takmalarıdır. Demokrasi ihanetin kılıfı olamaz. Demokrasi egemenliğe kast etmenin kaynağı görülemez. Demokrasi sövüp saymanın, yakıp yıkmanın meşruiyet zemini olarak asla kullanılamaz. Demokrasi, hukuk ve hürriyetin, hukuk ve hürriyet de demokrasinin karşılıklı güvencesidir. Biri olmadan diğerinin varlığından söz edilemez'' dedi.  
'TROLLEŞMİŞ BİR FİGÜR' 
 Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu mutfağına girerek sosyal medyada video çeke çeke akli melekelerini yitirmiş, trolleşmiş bir figür olarak milli ve siyasi hayata bütünüyle aykırı davranmaya başlamıştır. ''dedi. (DHA)Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-05-12 19:04:07

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