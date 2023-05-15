Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Ahmet, hayatını kaybetti

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Ahmet Tuğra Lal (8) çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Hastaneye götürülen Ahmet Tuğra Lal, yaşamını yitirdi.
Olay, dün Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Naci Abay İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Tuğra Lal, DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oynarken dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Ahmet, çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkartıldı. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri Lal'ı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların müdahalesine rağmen Ahmet Tuğra Lal, yaşamını yitiren. Ahmet Tuğra Lal, Evrah Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-05-15 14:06:04
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