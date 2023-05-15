En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)KOCAELİ'den memleketi Hatay'a giden depremzede Abdo Kartal'ın kullandığı otomobil (69), Aksaray'da TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Kartal yaralanırken eşi Selvi Kartal (72) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Niğde-Ankara Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kocaeli´den memleketi Hatay´a giden depremzede Abdo Kartal yönetimindeki 31 AHP 086 plakalı otomobil, önünde seyreden İran uyruklu Parvız Sababkar (33) yönetimindeki İRAN plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Abdo Kartal ile Selvi Kartal, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 çocuk annesi Selvi Kartal´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Abdo Kartal ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-05-15 20:51:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.