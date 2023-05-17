5'inci kat balkonundan düşüp öldü

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da 5'inci katta oturduğu evin balkonuna hava almak çıkan Osman Bozdemir (66), iddiaya göre dengesini kaybedip, beton zemine düşerek öldü.

Olay, saat 06.00 sıralarında Fatih Mahallesi 4156 Sokak´ta 5 katlı binada meydana geldi. Oturduğu evin balkonuna hava almak için çıkan Osman Bozdemir, iddiaya göre, bir süre sonra dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Bozdemir´in hayatını kaybettiği belirledi. Bozdemir 'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-05-17 11:16:18



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