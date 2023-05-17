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Kavgadan kaçtı, yolda gasbettiği otomobille sulama kanalına uçtu

DHA

Kavgadan kaçtı, yolda gasbettiği otomobille sulama kanalına uçtu


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da karıştığı kavgadan kaçan Abdullah Gökkaya (33), yolda durdurarak gasbettiği otomobille sulama kanalına düştü. Yaralanan Gökkaya, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.  
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Helvadere beldesinde meydana geldi. Abdullatif Gökkaya, beldede bir kavgaya karıştı ve olay yerinden kaçarken, aynı beldede oturan Eren Başer'in (22) kullandığı 68 DL 143 plakalı otomobili görünce, durdurdu. Aracın arka koltuğuna oturan Gökkaya, Başer´i bıçakla tehdit ederek Aksaray kent merkezine gitmesini söyledi.  Aksaray´a gelen Başer, kırmızı ışıkta beklerken kapıyı açıp kaçtı. Abdullatif Gökkaya da direksiyon başına geçip, otomobille kaçmaya devam etti. Zafer Mahallesi'ne geldiğinde ise direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına uçtu. Yaralanan Gökkaya, kendi imkanlarıyla sulama kanalından çıktı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gökkaya, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada Eren Başer'in ihbarı üzerine Gökkaya, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sulama kanalına uçan araç, vinçle çıkartıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)
   DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-05-17 13:30:25

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