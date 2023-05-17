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Fırtınada başına cam düşen lastikçi yaralandı

DHA

Fırtınada başına cam düşen lastikçi yaralandı


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, iş yerinin demir kapısını kapatmak isteyen lastik tamircisi Ali Akyüz'ün (50) başına, kapının şiddetli rüzgardan kapanması sonucu kırılan cam parçaları düştü. Kanlar içinde kalan Akyüz, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Fırtına nedeniyle komşularının kapısının çarpıp kırıldığını fark eden lastik ustası Ali Akyüz, 3 metre yüksekliğindeki demir kapısını kapatmak isterken, rüzgarın etkisiyle kapının bir anda çarpması sonucu 1 metre boyundaki cam kırılıp, Akyüz´ün başını düştü. Kanlar içinde yığılan Akyüz´ü gören çalışanları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akyüz, tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-05-17 20:43:06

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