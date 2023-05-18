Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, Kuzeyboru'da

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, milli oyuncu Tuğba Şenoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Aksaray ekibi son olarak Japonya Voleybol Ligi ekiplerinden Kurobe AquaFairies takımında forma giyen milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu´nu transfer etti. 2021-2022 sezonunda Vakıfbank'la bir sezonda elde edilebilecek tüm kupaları kazanarak, sezonu 5 şampiyonlukla tamamlayıp 2022-2023 sezonunda Japonya´ya giden Tuğba Şenoğlu yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-05-18 13:50:55



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