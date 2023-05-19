Otomobil kanala uçtu; yaralanan sürücü boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtardı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da Mustafa Çağlayan´ın (18) babasından izinsiz alıp, gezintiye çıktığı otomobil, sulama kanalına uçtu. Otomobilden yaralı çıkan Çağlayan, boğulma tehlikesi geçiren yanındaki arkadaşı Turgay Kalkan´ı (17) kurtardı. Yaralanan 2 arkadaş hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Laleli Mahallesi 4592 Sokak´ta meydana geldi. Babasının 68 ACH 371 plakalı otomobilini izinsiz alan Mustafa Çağlayan, arkadaşı Turgay Kalkan'ı da alıp gezintiye çıktı. Bir süre sonra Çağlayan´ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Yaralanan Mustafa Çağlayan, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Arkadaşı Turgay Kalkan'ın su alan otomobilde çırpındığını gören Çağlayan, tekrar kanala girdi. Çağlayan, arkadaşını araçtan çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kalkan ve Çağlayan, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-05-19 12:56:25



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