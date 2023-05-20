68 Aksaray Belediyespor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor, sahasında Efeler 09 Spor'u 2-1 mağlup ederek 73 puanla şampiyon oldu ve TFF 2'nci Lig'e yükseldi.

68 Aksaray Belediyespor, Efeler 09'u 48'inci dakikada İlker Avşar ve 79'uncu dakikada Mustafa Kayabaşı´nın golleriyle 2-1 mağlup ederek 20 yıllık hasrete son verdi. 2'nci Lig'e yükselen siyah-beyazlalılar, maçın son düdüğüyle birlikte şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-05-20 18:34:56



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