Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü, kurtarılamadı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Sezgin Kara (17), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 21 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Aksaray -Konya kara yolu Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Ehliyetsiz Sezgin Kara yönetimindeki plakasız motosiklet, Sergen Karacaer'in (27) kullandığı 68 BK 010 minibüsle çarpıştı. Başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü Kara yola savrulup yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kara, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sezgin Kara, bugün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazadan sonra ifadesi alınıp serbest bırakılan minibüs sürücüsü Sergen Karacaer hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-05-23 11:25:10



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