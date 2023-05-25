Rezidansın balkonundan düşen hemşire öldü / FOTOĞRAF İPTALİ İLE YENİDEN

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Haberdeki fotoğrafın hemişe Saliha Tuncel'e ait olmadığı, benzerlik nedeniyle sehven geçildiği anlaşılmıştır. Fotoğrafın kullanılmamasını rica ederiz(YENİDEN)

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da hemşire Saliha Tuncel (25), birlikte yaşadığı doktor Halil İbrahim A.'nın 7'nci kattaki dairesinin balkonundan 3'üncü kattaki terasa düşerek yaşamını yitirdi. Şüphe üzerine gözaltına alınan Halil İbrahim A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir rezidansın 7'nci katında meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel, aynı hastanede çalışan doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu binanın 7'nci katından 3'üncü kattaki terasa düştü. Durumu fark eden binadakiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saliha Tuncel otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Şüphe üzerine gözaltına alınan doktor Halil İbrahim A. ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Salina Tuncel'in cenazesi de otopsinin ardından memleketi Niğde'de toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan Altuntaş

2023-05-25 09:39:43



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