Rezidansta balkondan düşüp ölen hemşirenin doktor sevgilisi, yeniden gözaltında (2)

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DOKTOR İLE İCRA KURULU ÜYESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aksaray'da, rezidansın 7'nci katından düşen hemşire Saliha Tuncel'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan sevgilisi doktor Halil İbrahim A. ile aynı hastanenin icra kurulu üyesi mali işler uzmanı Çiğdem Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen doktorun yakınları ise görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Hemşire ve sevgilisi doktorun işten sonra rezidansa birlikte geldikleri, dışarı çıkıp yemek yedikten sonra birlikte geri döndükleri öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-05-26 18:27:19



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