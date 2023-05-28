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115 yaşında tekerlekli sandalyeyle getirildiği okulda oy kullandı

DHA

115 yaşında tekerlekli sandalyeyle getirildiği okulda oy kullandı


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY´da 115 yaşındaki Atike Açıkel, yakınlarının yardımıyla tekerlekli sandalyeyle sandık başına gelip, 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylamasında oyunu kullandı.  
Paşacık Mahallesinde oturan 7 çocuk annesi Atike Açıkel,  kızı Aynur Açıkel ve damadı Muzaffer Açıkel ile birlikte oyunu kullanacağı Cahit Zarifoğlu Ortaokuluna geldi. Araçtan indirilen Açıkel, tekerlekli sandalyeyle, sandığın bulunduğu salona giderek oyunu kullandı.  
Kızı Aynur Açıkel ,"Oyumuzu annemle beraber kullandık. Annem Aksaray´ın en yaşlısı. Geçen yıl da 'Yaşlılar Haftası nedeniyle protokol üyeleri 'Şehrin en yaşlısı' diye evimizi ziyaret etmişti. Oyumuzu kullandık, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Annem 115 yaşında. Oy kullandığı için çok mutlu oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-05-28 14:15:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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