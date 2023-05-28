Tartışma seslerini duyunca çıktı, dükkanının önünde vuruldu



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-AKSARAY'da iş yerinin önünde tartışan kişilere bakmak için dükkandan çıkan oto tamircisi İshak Yılmaz (37), tabanca ile açılan ateşte vurularak yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto tamircisi İshak Yılmaz, iddiaya göre; iş yerinin önünde tartışan kişilerin sesini duyunca dışarı çıktı. Bu sırada tabanca ile açılan ateşte Yılmaz bacağından yaralandı. Yılmaz yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla götürülen Yılmaz, tedaviye alındı. Yılmaz, ilk ifadesinde; "İş yerinin önünden tartışma sesleri geliyordu. Bunun üzerine dışarı çıkıp, baktığım sırada birisi tabancayla ateş etti ve bacağımdan yaralandım" dedi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-05-28 15:54:09



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