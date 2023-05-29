Sevgilisi, polisi başından vurdu (2)

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'AYRILMAK' İSTEYİNCE VURMUŞ

Aksaray'da sevgilisi polis memuru Abdullah Eroğlu'nu (26), tabancayla 1 el ateş ederek yaralayan Aysel Baydar (23), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce bir evlilik yapıp eşinden boşanan Aysel Baydar ifadesinde, Abdullah Eroğlu ile 1 yıldır birlikte olduklarını, kendisine ayrılmak istediğini söyleyince de tartışma çıktığını, tabancayla ateş edip vurduğunu belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-05-29 17:30:39



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