Aksaray'da hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü Enes Akgün (23) yaralandı, yanındaki Nevzat Göktaş (40) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Akgün yönetimindeki 42 GD 586 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü Enes Akgün ve yanında bulunan Nevzat Göktaş yaralandı. Yaralı 2 kişi ihbarla çağrılan AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkartıldı. Ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Nevzat Göktaş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-05-29 22:53:50



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