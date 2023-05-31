(ÖZEL) A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İran ile hazırlık maçı yapacak



Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım'ı Başantrenörü Metin İdoğ, "Hedefimiz ülkemizi bir üst seviyeye çıkarmak. Yıllardır özlemini çektiğimiz bir şampiyonada, erkek ve kadın milli takımlarımızdan başarılar elde edip, Türkiye'yi gururlandıracağız" dedi.

A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Hollanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-Yıldızlılar, hazırlıklar kapsamında 1-3 Haziran tarihleri arasında Aksaray'da İran Milli Takımı'nı konuk edip, 2 hazırlık maçı yapacak. Millilerde başantrenör Metin İdoğ ve oyunculardan Naciye Çakır, antrenman öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Şampiyona için iyi bir hazırlık süreci geçirmeyi planladıklarını belirten başantrenör Metin İdoğ, "1-3 Haziran'da İran ile Aksaray'da hazırlık maçları yapacağız. 8 20 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi güzel bir hazırlık kampı olacak. Aksaray'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takımımız adına verimli bir hazırlık maçı olacak. Avrupa Şampiyonası'nda; Hollanda, Fransa, Almanya, İtalya gibi takımlarla karşı karşıya geleceğiz. Hedefimiz ülkemizi bir üst seviyeye çıkarmak. Yıllardır özlemini çektiğimiz bir şampiyonada, erkek ve kadın milli takımlarımızdan başarılar elde edip, Türkiye'yi gururlandıracağız" diye konuştu.

NACİYE ÇAKIR: TAKIMIMIZA GÜVENİMİZ TAM

Tecrübeli bir takıma sahip olduklarını ifade eden Naciye Çakır, "20 yıldır milli takımda oynuyorum. Aksaray'da İran milli takımı ile 2 kampımız olacak. Ağustos ayında ise Avrupa Şampiyonamız var. Onun öncesi iyi bir hazırlık kampımız olacak. Tecrübeli bir kadromuz var. Takımıza güvenimiz tam." diye konuştu GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Milli takımın idmanından görüntüler

Metin İdoğ'un açıklaması

Oyunculardan Naciye Çakır'ın açıklamaları

Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-05-31 10:19:49



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