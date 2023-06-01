Rezidanstan düşen Saliha hemşirenin ölümünde başhekim gözaltına alındı (2)

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Aksaray'da, doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu rezidansın balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel'in (25) ölümüyle ilgili gözaltına alınan hastanenin sahibi ve başhekimi T.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Doktor T.C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-06-01 20:37:36



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