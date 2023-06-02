

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, karşı şeride geçerek kamyonet ve otomobile çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, AksarayKonya kara yolunun 55´inci kilometresinde meydana geldi. Aksaray´dan Konya yönüne giden Bahattin Yavuz yönetimindeki 06 DD 8108 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Uğur Özcan (51) yönetimindeki 42 FJB 43 plakalı kamyonet ile Muhammed Fatih Kaymak'ın (31) kullandığı 68 ABM 541 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet ile otomobil yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Muhammed Fatih Kaymak, babası Mehmet Kaymak (70) ve annesi Yıldız Kaymak (69) ile kamyonet sürücüsü Uğur Özcan ve yanındaki Ümmügülsüm Koçak (42) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yıldız Kaymak, kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Yıldız Kaymak ile eşi Mehmet Kaymak´ın Kocaeli'de oturdukları, Aksaray İl Özel İdare Müdürlüğü'nde görevli olan oğulları Muhammed Fatih Kaymak´ı ziyaret etmek için uçakla yola çıktıkları belirtildi. Çift, Konya´da havalimanında kendilerini karşılayan oğullarının kullandığı araçla Aksaray´a giderken de kazanın yaşandığı bildirildi.

Kazanın ardından TIR şoförü Bahattin Yavuz gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-06-02 12:04:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.