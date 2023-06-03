Baraja düşüp boğuldu; eşi ve annesi gözyaşı döktü



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, ayağı kayıp, Mamasın Barajı'na düşen Yılmaz Tan (28), boğuldu. Olay yerine gelen Yılmaz Tan'ın eşi Gamze (25) ile annesi Aynur Tan, uzun süre ağladı.

Olay, dün 18.00 sıralarında, merkeze bağlı Gökçe köyünde meydana geldi. Barajın etrafında arkadaşı Metin Tekin ile gezintiye çıkan Yılmaz Tan, dengesini kaybedip suya düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir müddet suda çırpınıp, sonra kaybolan Tan'ın cansız bedenini, ekipler sudan çıkardı. Olayı duyup baraja gelen Yılmaz Tan'ın eşi Gamze Tan (25) ile annesi Aynur Tan, gözyaşı döktü. Tan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayı anlatan arkadaşı Metin Tekin, "Gözden kayboldu. Elimiz, kolumuz bağlandı bir şey yapamadık. Saat 17.30 civarlarında geldik, yağmurdan dolayı kayalar ıslanmıştı. Biz yukarıya doğru çıkarken o arkamızdan geliyordu, sudan ses geldi koştuk ama yetişemedik" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-06-03 10:35:40



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