(ÖZEL) Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Çelik: Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Songül Çelik, "2 gündür arka arkaya İran ile maç yaptık. Her iki karşılaşmayı da kazandık. Avrupa Şampiyonası'nı da kazanıp, federasyon başkanımıza armağan etmek istiyoruz" dedi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, Hollanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Aksaray'da devam ediyor. Milliler, bu kapsamda İran ile 2 hazırlık maçı oynadı. Ay-Yıldızlılar, iki karşılaşmadan da galip ayrılarak şampiyona öncesinde moral buldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Songül Çelik, hazırlık maçlarının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade eden Çelik, "Bu işe gönül vermiş kadınlarımız, çocuklarını ve anne ve basası bırakıp gelen sporcularımız var. Kadınlarımız burada mücadele veriyor. Burada olduğu gibi Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'dan galibiyetle döneriz. 2 gündür arka arkaya İran ile maç yaptık. Her iki karşılaşmayı da kazandık. Avrupa Şampiyonası'nı kazanıp federasyon başkanımıza armağan etmek istiyoruz. İlk maçımızı 41-37 ve ikinci maçımızı ise 24-30 kazandık. Biz hazırlık maçlarında tüm kadınlarımız deneyerek oynuyoruz. Hocalarımızla beraber hangi kadro daha başarı olur onun istatistiğini çıkartıp, bu şekilde Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ENGELLİ KADINLAR OLARAK ZOR OLANI BAŞARDIK"

Amaçlarının genç sporcular yetiştirmek olduğunu belirten Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadın sporcularımız gerçekten çok hırslılar. Türkiye'de kadın olmak zor, başarılı olmak ise daha zor. Bizler bu zoru başardık. Engelli kadın dahi olsan bir şeyleri başarmak derdindeyiz. İmkanlar tanınırsa kadınlarımızın çok daha iyi yerlerde olacaklarına inanıyorum. Kadınlarımı ve can arkadaşlarımın Avrupa'da çok daha hırslı olacaklarını görüyorum. Biz gençlere ağırlık veriyoruz. Amacımız genç sporcular yetiştirmek. Bu yıl olmaz ise bir sonraki yıllara ne kadar yatırım yaparsak, bize başarı daha çok geleceğine inanıyorum. Bizlere bu imkanları tanıyan herkesi şükranlarımızı sunuyoruz."

