İlk eşi gibi aynı kavşakta, kazada öldü



Erkan ALTUNTAŞHilmi YOL/AKSARAY, (DHA)AKSARAY-Konya kara yolunda kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Hayatını kaybeden sürücü Seyit Ali Tarhan'ın (62) ilk eşi Dudu Tarhan'ın da 2017'de aynı kavşakta yaşanan kazada yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında AksarayKonya kara yolu Bozcamahmut Kavşağı'nda meydana geldi. Seyit Ali Tarhan yönetimindeki 03 DS 171 plakalı otomobil ile Dinemi Gökkaya'nın (36) kullandığı 68 AC 012 otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 4 çocuk babası sürücü Tarhan, eşi Meryem Tarhan (56) ile 5 çocuk babası kardeşi Adem Tarhan (60) yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Gökkaya ile yanındaki Aysel Gökkaya (42) da ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HIZ GÖSTERGESİ 150´DE TAKILI KALDI

Gökkaya'nın kullandığı aracın hız göstergesinin ise 150 kilometrede takılı kaldığı bildirildi. Öte yandan hayatını kaybeden Seyit Ali Tarhan'ın ilk eşi Dudu Tarhan'ın da 2017'de aynı kavşakta meydana gelen kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ Hilmi Yol

2023-06-04 13:45:09



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