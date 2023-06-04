İlk eşi gibi aynı kavşakta, kazada öldü (2)

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6 YIL ÖNCEKİ KAZADA KENDİSİ DE YARALANMIŞ

Aksaray'da kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Seyit Ali Tarhan'ın (62), 6 yıl önce aynı kavşakta ilk eşinin yaşamını yitirdiği kazada da yaralandığı ortaya çıktı. O kazada Seyit Ali Tarhan´ın yine aracı kullandığı, kendisiyle birlikte yanındaki Sami Bozdağ ve diğer araçta bulunan Tuğba A. ve Mustafa Burak A.'nın yaralandığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Hilmi YOL

2023-06-04 15:43:39



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