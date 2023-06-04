İlk eşi gibi aynı kavşakta, kazada öldü: 3 ölü, 2 yaralı (3)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Aksaray'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde Seyit Ali Tarhan yönetimindeki otomobile, Dinemi Gökkaya yönetimindeki otomobilin çarpıp, sürüklemesi yer aldı. Kazada yaşamını yitiren Seyit Ali Tarhan'ın eşi Meryem Tarhan ve kardeşi Adem Tarhan ile birlikte Konya'da alışveriş yaptıktan sonra eşinin memleketi Şanlıurfa'ya gitmeye hazırlandıkları öğrenildi.
Seyit Ali Tarhan ve kardeşi Adem Tarhan'ın cenazesi akşam saatlerinde Filikci köyünde kılınan namaz sonrası köy mezarlığına defnedildi. Meryem Tarhan'ın cenazesi de defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-06-04 18:47:21
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