Serebral palsi hastası Begüm'ün hayatı, basketbolla değişti



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı'nda forma giyen serebral palsi hastası Begüm Pusat'ın (19) hayatı, basketbol sayesinde değişti. Kampta ter döküp, maçlara hazırlanan Pusat, "Basketbol, hayata bakış açımı değiştirdi. Eskiden engelimden utanan birisiydim. Basketbol sahasına girince tüm engeller ortadan kalkıyor" dedi:

Doğuştan serebral palsi (beyin hasarına bağlı gelişen hareket ve duruş bozukluğu) hastası olup, tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Begüm Pusat, 10 yaşında basketbol oynamaya başladı. Basketbol ile hayatı değişen Pusat, şimdi Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı'nda forma giyip, Aksaray'daki kampta terk döküyor.

'SAHAYA GİRİNCE TÜM ENGELLER KALKIYOR'

Milli basketbolcu Işıl Alben'in oynadığı reklam filminden etkilenip, ardından Beşiktaş Tekerlekli Basketbol Takımı'nın maçını izleyip, basketbola merak saran Begün Pusat, "Basketbol, hayata bakış açımı değiştirdi. Eskiden engelimden utanan birisiydim. Kimseye engelim olduğu söylemezdim. 'Sol elinde ve sol ayağında ne problem var?' diye soranlara, 'buruk, kırık' gibi cevaplar verirdim. Engelimi asla söylemezdim. Basketbola başlayınca, her şeyin hayatımızın akışında var olabileceğini öğrendim. Hiçbir şey senin istediğine ulaşmana engel değil. Sen onu istiyorsan, bunu yapabilirsin. Basketbol sahasına girince tüm engeller ortadan kalkıyor. Sandalye üzerinde basket atabiliyorum. Bu sandalye ile her şeyi yapabiliyorum. Basketbol, bana savaşmayı ve hayatta her türlü zorluğun aşılabileceğini öğretti" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-06-06 11:40:31



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