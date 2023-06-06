Yaralı çocuğun dedesi, torununa çarpan sürücü zannedip, yardım eden kişiye saldırdı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da otomobilin çarptığı Afganistan uyruklu Ahmet Ainger (3), yaralandı. Kazayı duyup gelen Muhammed Ainger (62), torununa çarpan kişi zannedip, yoldan geçerken durarak yardım eden Abdullah Söyler'e (41) yumruk attı, bisikletini tekmeledi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda kavşakta meydana geldi. Uğur D. (28) yönetimindeki 68 ABC 205 plakalı otomobil, yola çıkan Ahmet Ainger´e çarptı. Kazada Ahmet Ainger yaralanırken, bisikletiyle yoldan geçen Abdullah Söyler durup, çocuğa yardım etti. Yaralı çocuk, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Bu sırada kazayı duyup gelen Muhammed Ainger, torununa çarpan kişi zannedip, yardım eden Abdullah Söyler'e yumruk atarak bisikletini teklemedi. Çevredekiler ve polis, müdahale edip Muhammed Ainger'e durumu anlatarak sakinleştirmeye çalıştı.

Abdullah Söyler, "Otomobil çocuğa çarpınca ben de bisikletle giderken durup yardım ettim. Yakını bana yumruk attı, bisikletimi tekmeledi. Yardıma durdum, başıma bunlar geldi. Benim işe gitmem lazım'' diyerek olayın ardından bisikletiyle yoluna devam etti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-06-06 17:49:58



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