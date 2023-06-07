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Nevşehir'den kalkan eğitim uçağının Aksaray'ın Ortaköy ilçesinin Kirli Köyü yakınlarında boş araziye düştüğü, kazadan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu bildirildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Aksaray

2023-06-07 14:40:49



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