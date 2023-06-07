Aksaray'da eğitim uçağı düştü; 2 pilot yara almadan kurtuldu (1)

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'ın Ortaköy ilçesi Kirli köyünde boş araziye eğitim uçağı düştü. Pilotlar Hakan Zengin ve Hakan Göktürk, kazadan yara alamdan kurtuldu.
Nevşehir'den havalandığı belirtilen eğitim uçağı, saat 14.15 sıralarında Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kirli köyünde boş araziye düştü. Pilotlar Hakan Zengin ve Hakan Göktürk kazadan yara almadan kurtulurken, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan Altuntaş
2023-06-07 14:54:20
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