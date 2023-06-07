Pazardaki silahlı kavgada alışverişe gelenler vuruldu: 5 yaralı



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde, semt pazarında karşılaşan husumetliler Muharrem A. (33) ve Feyzullah Ş. (32), birbirlerine tüfekle ateş etti. Olayda, Feyzullah Ş. ile alışverişe gelen aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Ağaçören ilçesindeki semt pazarında meydana geldi. Muharrem A. ile aralarında husumet olan Feyzullah Ş., semt pazarında karşılaştı. Şüpheliler, tartışma kavgaya dönüşünce birbirlerine tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu Şahin elinden, o sırada alışverişe gelen Hikmet Er (62) kolundan, eşi Döndü Er (58) bacağından, kızı Vildan Er (20) ayağından ve baldızı Döne Dinç de ayağından yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, husumetli 2 kişi de olay yerinden kaçtı. Yakalanan Feyzullah Ş., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis, Muharrem A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

'AİLECEK ALIŞVERİŞE GİTMİŞTİK'

Yaralılardan Döndü Er, yaşadıklarını anlatarak, "Ailecek pazara alışverişe gitmiştik. Husumetlilerin tüfekle ateş açması sonucu saçmalar bana, eşime, kızıma ve kız kardeşime isabet etti'' derken, eşi Hikmet Er ise "Pazarda çıkan silahlı kavgada hiç alakamız yokken, saçmaların bize gelmesi sonucu ailecek, 4 kişi yaralandık" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-06-07 15:38:47



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