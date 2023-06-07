Aksaray'da zorunlu iniş yapan eğitim uçağı devrildi (2)- Yeniden



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, sivil eğitim uçağı, motor arazası nedeniyle otobana 700 metre mesafede boş araziye zorunlu iniş yaptıktan sonra devrilerek ters döndü. Uçağın 2 pilotu, kazadan yara almadan kurtuldu.

İstanbul Atatürk Havalimanı´ndan Nevşehir Havalimanı´na gitmek için havalanan sivil eğitim uçağı, saat 14.15 sıralarında Aksaray'ın Ortaköy ilçesi semalarına geldiğinde motor arızası yaptı. Bunun üzerine pilotlar Hakan Zengin ve Hakan Göktürk, Kirli köyünde otobana 700 metre mesafedeki boş bir araziye zorunlu iniş yaptı. Uçak iniş yaptıktan sonra ters döndü. İki pilot, kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pilotlar, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ortaköy Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Jandarma bölgede önlem alırken, kaza kırım ekipleri ise uçakta inceleme başlattı.

VALİ AYDOĞDU: PİLOTLARIN DURUMU İYİ

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, pilotların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, ''İstanbul'dan kalkan eğitim uçağı AnkaraNiğde otobanın 700 metre uzağındaki bir boş araziye zorunlu iniş yapıp, devrildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Pilotlarla telefonla görüştüm ve sağlık durumları iyi. Uçağın Nevşehir'e gitmek üzere olduğu öğrendik" dedi.

Uçağın düştüğünü duyup gelen tarla sahibi Fatiş Demirci ise ''Tarlama uçak düşmüş. Haberi alınca bakmaya geldim. Biz de buraya kabak ekecektik. İnşallah pilotlarda bir şey yoktur'' dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan Altuntaş

2023-06-07 16:55:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.