Sinem Bayazıt Kuzeyboru'da

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Sinem Bayazıt ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Aksaray ekibi son olarak İlbank forması giyen libero mevkiinde oynayan 24 yaşındaki Sinem Bayazıt´ı transfer etti. Kariyerine Mersin Toroslar Koleji´nde başlayan ve Eczacıbaşı altyapısına transfer olan Sinem başarılı grafiği ile milli takıma yükseldi. Son iki sezondur İlbank formasıyla mücadele eden genç libero, Sarıyer Belediye ve Nilüfer Belediyesi takımlarının da formasını giydi. Sinem Bayazıt yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-06-09 10:05:29
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