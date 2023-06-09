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Rezidanstan düşen Saliha hemşirenin ölümünü, kan testi çözecek

DHA

Rezidanstan düşen Saliha hemşirenin ölümünü, kan testi çözecek


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-AKSARAY'da doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu rezidansın balkonundan düşüp, hayatını kaybeden hemşire Saliha Tuncel'den (25) alınan kan örneği, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki testle Saliha Tuncel'in alkol, uyuşturucu ya da ilaç alıp, almadığı belirlenecek. Daha sonra kendi isteğiyle aldığı veya zorla verilen herhangi bir maddenin tesiri altında atladığı veya atıldığının belirlenmesi konusunda uzmanlar değerlendirmede bulunacak ve soruşturmanın seyri bu yönde ilerleyecek.
Kentteki özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel, 24 Mayıs'ta aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düştü. Hastaneye kaldırılan Tuncel, kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, ifadesinde ''O sırada içerdeydim, düştüğünü görmedim" diyen Halil İbrahim A., serbest bırakıldı. Daha sonra ikinci kez gözaltına alınan Halil İbrahim A., bu kez adli kontrol ile salıverildi.
'TEHDİT VE ŞANTAJ' İDDİASI
Soruşturmada çiftin çalıştığı hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi Çiğdem Özkan da gözaltına alındı. Özkan, 'tehdit ve şantaj' suçlaması ile tutuklandı. Özkan'ın, hastanenin sahibi ve başhekimi olan doktor T.C. ile sevgili oldukları belirtildi. Özkan'ın, T.C. ile Saliha Tuncel'in birlikte villaya girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü. Daha önce ifadesine başvurulan T.C. de gözaltına alındı. T.C., işlemlerinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
ANKARA ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Öte yandan olayın yaşandığı rezidansta keşif yapıldı. Daha sonra Saliha hemşirenin evi ve otomobili ile doktor T.C.'nin villasında arama yapıldı. Saliha hemşire ile şüphelilerin telefonları inceleme altına alındı. Saliha hemşireden alınan kan örneği ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki testle Saliha Tuncel'in alkol, uyuşturucu ya da ilaç alıp, almadığı belirlenecek. Böylelikle kendi isteğiyle aldığı veya zorla verilen herhangi bir maddenin tesiriyle balkondan atladığı veya atıldığının belirlenmesi konusunda uzmanlar değerlendirmede bulunacak. Soruşturmanın gidişatı da buradaki sonuçlara göre ilerleyecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-06-09 12:19:40

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