Aksaray'da, bariyerlere çarpıp takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Fatih Çiftçi (49) ve Emin Yıldız (70), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında AnkaraNiğde Otoyolu Ortaköy gişeleri yakınlarında meydana geldi. Fatih Çiftçi yönetimindeki 06 AD 9787 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan Emin Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, durumu ağır olan sürücü Fatih Çiftçi ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Fatih Çiftçi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, sürücü Fatih Çiftçi'nin 2 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi. 2 kişinin cansız bedeni otopsi için hastanenin morguna konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-06-09 21:51:48



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