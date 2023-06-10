Büşra Kılıçlı, Kuzeyboru'da

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Büşra Kılıçlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray ekibi son olarak Sarıyer Belediyespor'da orta mevkide görev yapan 33 yaşındaki milli oyuncu Büşra Kılıçlı´ı transfer etti. Tecrübeli oyuncu, Eczacıbaşı ile Kulüpler Dünya Şampiyonası, CEV Kupası, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası zaferleri yaşadı. Ayrıca Beşiktaş ve Türk Hava Yolları forması da giydi. Büşra Kılıçlı yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-06-10 10:42:18
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