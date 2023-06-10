Asansörün halatı koptu: 1 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da asansör halatının kopması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Safiye Şahin (54), yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Çimeli Yeni köyünde, 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Safiye Şahin´in 2´nci kata çıktığı asansör, halatının kopması sonucu 5 metre yükseklikten zemine düştü. Asansörde mahsur kalan Şahin, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınlarının müdahalesiyle asansörden çıkarılan Şahin, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin'in ayaklarında kırıklar oluştuğu belirlendi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-06-10 15:19:00
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