Edina Begiç, Kuzeyboru´da



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Edina Begiç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadınlar Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray ekibi son olarak sezonu İtalya Ligi ekiplerinden Vero Volley Milano forması altında tamamlayan Bosna Hersek doğumlu smaçör Edina Begiç´i transfer etti.

Arkansas Little Rock Üniversitesi´nden İtalya'ya transfer olan Begiç, burada Volley Soverato formasını giydi ve Saugella Team Monza takımının forması ile mücadele etti. Rusya´da Dinamo Moskova forması giyen deneyimli smaçör son olarak 2022/23 sezonunu Vero Volley Milano forması ile tamamladı. Edina Begiç yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-06-13 12:08:07



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