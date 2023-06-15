20 yıl önceki cinayetin şüphelisi 2 kardeş, zaman aşımına 3,5 ay kala yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR
Aksaray'da, kan davası nedeniyle husumetli oldukları Naciye Koç (50) ve Muammer Coşar'ı (28), 20 yıl önce, tabancayla vurarak öldüren Mahmut Canbulut (58) ve kardeşi Veyis Canbulut (45), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-06-15 18:49:01
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